Stadtkapelle Neusäß spielt erstmals unter spanischem Dirigenten

Plus Nach langer Corona-Pause und Suche nach einem neuen Dirigenten konnte die Stadtkapelle Neusäß ihr Frühjahrskonzert geben. Dabei gab es einige Neuheiten.

Unter dem Motto "Übergänge" fand das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Neusäß statt. Auch die Ensembles der Stadtkapelle, die neu gegründete Gruppe Brass Affair und die Spätzünder sowie auch die Minis und das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Neusäß waren dabei. Das Konzert war aus mehreren Gründen etwas Besonderes.