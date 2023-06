Neusäß

Stadträte genehmigen sich mehr Geld für Sitzungen

Die Stadträte in Neusäß erhalten künftig eine höhere Entschädigung für ihr ehrenamtliches Engagement.

Plus Mit einer Pauschale von 200 Euro liegt der Neusässer Stadtrat aber weiterhin im Mittel vergleichbarer Städte in der Region.

Stadtrat zu sein, das ist ein Ehrenamt - aber doch wohl mit mehr Aufwand verbunden, als sich das frisch Gewählte vielleicht vorgestellt haben. Eine Entschädigung für den Einsatz gibt es überall. In Neusäß demnächst sogar ein wenig mehr als in den vergangenen Jahren. Seit 2014 gab es keine Erhöhung, bislang erhalten die Stadträte pauschal 180 Euro pro Monat und nochmals 55 Euro pro Sitzung. Nun sollen es 200 Euro pauschal und 60 Euro pro Sitzung sein.

Ursprünglich hätte solch eine Erhöhung schon nach der Wahl 2020 angestanden, hat Bürgermeister Richard Greiner jetzt im zuständigen Verwaltungsausschuss erinnert. Doch damals, mitten in der Corona-Pandemie, habe man darauf verzichtet. Auch Hauptamtsleiter Simon Huber hält die Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt für vertretbar. Denn mit der Aufwandsentschädigung liege man weiterhin ähnlich hoch wie Kommunen in vergleichbarer Größe in der Nachbarschaft.

