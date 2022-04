Neusäß

12:00 Uhr

Stadtrat bleibt dabei: Keine Protokolle für Westheimer Elternbeirat

Über den Neubau der Grundschule in Westheim fühlt sich der Elternbeirat schlecht informiert.

Plus Eine hitzige Diskussion hatte es bei der Bürgerversammlung in Westheim zwischen Elternbeirat und Stadtverwaltung gegeben. Jetzt wurde im Finanzausschuss beraten.

Von Angela David

Bei der Auseinandersetzung in der Bürgerversammlung erhoben ein Vertreter und eine Vertreterin der Elternschaft den Vorwurf, von der Stadt nicht ausreichend über den Neubau der Westheimer Grundschule informiert zu werden. Der Elternbeirat beantragte nun die Zusendung entsprechender Protokolle aus den Ausschüssen oder dem Stadtrat. Diese Art der Information hatte der Stadtrat erst vor Kurzem abgelehnt, da dies auch die gültige Geschäftsordnung nicht vorsehe. Bürger, die eine Auskunft möchten, könnten im Rathaus jedoch Einsicht in entsprechende Protokolle erhalten, hieß es in der Bürgerversammlung. Nun stand das Thema auf der Tagesordnung im Finanzausschuss, aber nach kurzer Diskussion lehnten die Stadträte den Antrag mit zwei Gegenstimmen erneut ab.

