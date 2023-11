Neusäß

Stadtrat stimmt für Vergrößerung der Landrat-Dr.-Frey-Unterführung

An der Landrat-Dr.-Frey-Straße soll im Rahmen der Arbeiten an der Bahnstrecke die Unterführung vergrößert werden. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen.

Plus Stadtrat bestätigt das knappe Ergebnis der Vorabstimmung im Planungsausschuss. Doch das war nicht unbedingt schon vor der Debatte klar.

Von Jana Tallevi

Das kommt in der Kommunalpolitik selten vor: Wiederum hat der Neusässer Stadtrat ausführlich über ein Thema diskutiert, zu dem es bereits einen Beschluss gab. Es geht um die mögliche Vergrößerung der Bahnunterführung, verbunden mit einer veränderten Verkehrsführung, an der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Die Tiefbaumaßnahme war grundsätzlich bereits beschlossen, weil auch die Deutsche Bahn ein Interesse an der Verbreiterung der Unterführung hat. Für die Stadt Neusäß bedeutet das einen Kostenanteil in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Doch dann hatte sich eine neue Sachlage ergeben: Sollte der Stadtrat gegen die Verbreiterung stimmen, weil die Unterführung als Teil eines Fahrradverkehrskonzepts in ihrer jetzigen Form ausreichend für die Stadtentwicklung sei, dann müsste die Stadt voraussichtlich nicht mitzahlen. Das sind die Hintergründe.

Dass die Deutsche Bahn im Zuge der Sanierung der Bestandsstrecke von Ulm nach Augsburg bis 2030 angefragt hat, ob die Unterführung ins Alpenviertel hinein vergrößert werden sollte, war bereits im zuständigen Planungs- und Umweltausschuss besprochen worden. Dort hatte sich ein erstes Meinungsbild ergeben: Die CSU mit ihrer dortigen Mehrheit war für das Vorhaben, die anderen Fraktionen stimmten dagegen; die Abstimmung ging 6:5 für die Vergrößerung aus. Im Stadtrat ist die Sachlage anders, dort verfügt die CSU nicht über eine eigene Mehrheit.

