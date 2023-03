Stadtwerke informieren Neusässer über den Ablauf der Fernwärmearbeiten

Die Fernwärmearbeiten in Neusäß laufen. Wie es weitergeht und was auf die Anwohner zukommt, erklären die Stadtwerke in einer Infoveranstaltung am 27. März.

Seit Februar wird in Neusäß Zug um Zug das Fernwärmenetz durch die Stadtwerke Augsburg (swa) erweitert. Gleichzeitig wird auch das Trinkwassernetz erneuert. Die Baustellen sind aufeinander abgestimmt. Ende März wird die Baustelle an der Hauptstraße auf Höhe der Bürgermeister-Kaifer-Straße abgeschlossen sein, ebenso die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Remboldstraße zwischen Hausnummer 22 und Pallerstraße. Diese Baustelle wandert dann in den Bereich der Unterführung und der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Der Rad- und Busverkehr kann im Bereich der Unterführung fließen, für den Pkw-Durchgangsverkehr ist die Straße gesperrt. Alle Informationen rund um das Thema Fernwärme und die Baustellen geben die Stadt Neusäß zusammen mit den Stadtwerken bei einer Veranstaltung am Montag, 27. März, um 19 Uhr in der Stadthalle.

Wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung schildern, werden im April die Fernwärmeleitungen in der Parkstraße von der Einmündung Fliederstraße nach Osten verlegt. Es kommt zu einer halbseitigen Straßensperrung. Da auch die Hauptstraße gequert wird, könne es dort für den Autoverkehr zu Einschränkungen bei den Abbiegemöglichkeiten kommen. Danach wandert die Fernwärmebaustelle weiter bis zur Remboldstraße in Höhe des Hauses Nummer 22. Diese Arbeiten werden laut swa bis Ende Mai dauern. Im Anschluss wird die Baustelle weiter in Richtung der Bahnunterführung verlegt. Die Fernwärmerohre werden laut Stadtwerke in der Straße an anderer Stelle als die Wasserleitungen verlegt, daher sind an dieser Stelle zwei zeitlich aufeinander folgende Baustellen nötig.

Wie vor Kurzem im zuständigen Ausschuss beschlossen, wird die Stadt die Bahnunterführung am Schulzentrum umbauen, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen. Die Arbeiten an der Fernwärme- und an der Wasserleitung unter und beidseitig der Unterführung beginnen Anfang Juli und werden laut swa voraussichtlich Ende August beendet. Während der Bauzeit sind die Rembold- und die Landrat-Dr.-Frey-Straße in den betroffenen Baustellenbereichen für den Durchgangsverkehr gesperrt, Anlieger kommen aber zu den Grundstücken.

Im Alpenviertel werden Ausweichparkplätze eingerichtet

Ab Mitte bis Ende April werden im Alpenviertel zunächst die Wasserleitungen saniert. Im Juli folgt dann die Neuverlegung der Fernwärme. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist für Autos weiterhin möglich. Die Leitungen werden in mehreren Bauabschnitten verlegt, sodass immer nur abschnittsweise Parkplätze wegfallen. Ausweichparkplätze werden im Bereich der Schule eingerichtet. Die Fernwärmearbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Bürgermeister Richard Greiner stellt fest: „Viele Bürgerinnen und Bürger stehen mit dem angekündigten Verbot von Gas- und Ölheizungen vor einem Problem. Im Zuge der Energiewende hat Fernwärme den großen Vorteil, dass nicht hunderte oder tausende Einzelheizungen auf klimafreundliche oder CO₂-neutrale Erzeugung umgestellt werden müssen.“ Interessenten an Fernwärme können sich im Internet unter swa.to/fernwaerme informieren. (AZ/dav)

