Neusäß

vor 35 Min.

Stadtwerke weiten ihr Fernwärmenetz in Neusäß enorm aus

In Neusäß können noch mehr Haushalte an die Augsburger Fernwärme angeschlossen werden.

Plus Die Fernwärmeleitung aus Richtung Uniklinik versorgt die Neubaugebiete im Beethovenpark. Nun wollen die SWA das Netz weiter nach Norden ausdehnen.

Von Angela David

Die Versorgung mit Fernwärme ist sehr beliebt, denn die Haushalte brauchen dann keine eigene Heizanlage und keinen Schornstein mehr, es entstehen keine Abgase. Die aktuelle Krise am Energiemarkt und die steigenden Kosten für Öl und Gas dürften das Interesse an Fernwärme noch steigern. In Neusäß haben schätzungsweise 800 Haushalte die Aussicht auf eine Versorgung mit Fernwärme, denn die Stadtwerke Augsburg (SWA) wollen in Neusäß ihr Netz enorm ausbauen.

