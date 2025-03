Start der Arbeiten in der Ortliebstraße: Busse halten morgens doch am Bahnhof

In dieser Woche starten die Arbeiten an der Ortliebstraße. Wie berichtet, werden in der Straße zwischen Feuerwehrhaus und Zimmerly-Kreuzung zunächst Wasser- und Gasleitungen sowie eine Fernwärmeleitung erneuert oder verlegt. Mindestens bis zum Ende der Sommerferien Mitte September bleibt die Straße deshalb nun gesperrt, lediglich Anlieger können die meiste Zeit auf ihre Grundstücke fahren. Zumindest im öffentlichen Nahverkehr gibt es jetzt aber eine Erleichterung.

Stadtrat Christian Rindsfüßer (SPD) hatte darauf hingewiesen, dass der ursprüngliche Plan des AVV, die Haltestelle „Neusäß, Bahnhof“ auf den Fahrten der Linien 500 und 501 bei Fahrten über das Schulzentrum ersatzlos zu streichen, in den Morgenstunden dazu führen würde, dass Pendler und Pendlerinnen in Richtung Augsburg ihren Zuganschluss verpassen würden. Nun haben der AVV und die Stadtverwaltung Neusäß reagiert.

Morgens gibt es eine spezielle Haltestellenregelung

Wie der AVV mitteilt, werden alle Fahrten der AVV-Regionalbuslinien 500 und 501, die das Schulzentrum Neusäß anfahren, wie angekündigt über die Landrat-Dr.-Frey-Straße und die Remboldstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Neusäß, Bahnhof“ kann deshalb nicht angefahren werden. Die AVV-Regionalbuslinie 500 fährt jedoch mit den Fahrten um 7.26 Uhr und 7.51 Uhr ab „Neusäß, Bahnhof“ die Ersatzhaltestelle in der Remboldstraße in Fahrtrichtung Augsburg an, ebenso so auch die AVV-Regionalbuslinie 501 mit Abfahrt um 07.33 Uhr ab „Neusäß, Bahnhof“. Es gelten für den Zeitraum der Baumaßnahme Baustellenfahrpläne, die in der Fahrplanauskunft in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de eingesehen werden können.