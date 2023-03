Start in die Gartensaison: Diese Arbeiten stehen jetzt auf dem Plan

Noch ist es kalt, aber der Frühling steht in den Startlöchern und die Natur erwacht. Damit das Gartenjahr ein Erfolg wird, stehen jetzt einige Arbeiten im Garten an.

Im März beginnt das Frühjahr und die Natur erwacht. Die Menschen freuen sich an den ersten Farbklecksen der Natur: Krokusse, Schneeglöckchen und Narzissen strecken ihre Blüten fröhlich in den Himmel und wecken die Frühlingsvorfreude. Mit dem Frühling beginnt auch die Gartensaison. Welche Arbeiten jetzt dann im Garten anstehen, erklärt der gelernte Gärtner Hannes Grönninger aus Neusäß.

"Der März ist der ideale Monat, um die Bäume und Büsche in Form zu bringen", so Grönninger. Denn sie stehen kurz vor dem Wiederaustrieb, und da die Pflanzen schon wieder aktiv sind, können sie Krankheiten, die über die Verletzungen eindringen könnten, besser abwehren. Neben ästhetischen und praktischen Gründen wie beispielsweise das Freischneiden von Einfahrten oder Terrassen kann der Rückschnitt auch für den Ertrag von Obstbäumen wichtig sein. "Grob gesagt sollten die Bäume eine einzige Spitze haben mit möglich geradem Wachstum und die Äste außen herum sollten etwa gleich lang sein, damit der Baum, wenn er später Früchte trägt, sich nicht zu einer Seite neigt", so der Experte, der auch immer wieder Baumschnittkurse gibt. Auch sehr dünne Äste können entfernt werden, da sie ohnehin die Last der Früchte nicht tragen können.

In einigen Vorgärten wie hier bei Maria-Stephanie Kemmerling in Westheim kann man schon die ersten Frühlingsblüher bestaunen. Foto: Marcus Merk

Garten-Tipps aus dem Landkreis Augsburg: Fruchtmumien tragen häufig Pilze

Sogenannte Fruchtmumien, also alte Früchte, die vertrocknet sind und noch an Bäumen hängen, sowie trockenes Laub sollten ebenfalls abgemacht werden. Fruchtmumien tragen häufig Pilze in sich und auch das trockene Laub ist anfällig für Krankheiten. "Man sollte beim Schnitt darauf achten, dass man die Blätter nicht teilt, denn diese vertrocknen dann und können den Baum oder Busch krank machen", erzählt Grönninger. Der gelernte Gärtner empfiehlt daher auch, die Werkzeuge vorher zu desinfizieren. "So kann man verhindern, dass sich Krankheiten wie Pilze, Viren oder Bakterien unter den Pflanzen verbreiten", sagt er und rät dafür, reinen Alkohol zu verwenden.

Wenn Efeu nicht zurückgeschnitten wird, neigt er dazu, alles zu überwuchern. Lässt man ihn aber wachsen, dann blüht er auch sehr schön. Foto: Marcus Merk

Wichtig: Radikale Baumschnitte sind ab 1. März bis 30. September zum Schutz der Vögel verboten. Und auch beim Zuschneiden sollte zuvor geprüft werden, ob sich im Astwerk Nester befinden. Falls ja: den Baum in Ruhe lassen.

Moos aus dem Rasen entfernen und Boden auflockern

Aber nicht nur Bäumen sollte man jetzt seine Aufmerksamkeit schenken. Der März ist auch die ideale Zeit, um den Boden vorzubereiten. Wiesen sollten jetzt gerecht werden, um Moos aus dem Garten zu entfernen und einer neuen Moosbildung vorzubeugen. Dort, wo später Pflanzen wachsen sollen, sollte der Boden aufgelockert werden. Dafür eignet sich der Einsatz eines Spatens. Auch Dünger kann schon eingesetzt werden. "Wichtig ist es, ökologischen oder biologischen Dünger zu verwenden", mahnt Grönninger, "damit wir die Umwelt nicht mit Schadstoffen belasten."

Für viele Pflanzen beginnt mit dem März die Zeit ihrer Aussaat. Im Haus können Tomaten, Paprika, Auberginen und Sellerie angesetzt, Kopfsalat, Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli und einige Kräuter können ins Frühbeet gesät werden. Und direkt im Gemüsebeet lassen sich unter anderem Pflücksalat, Rettich, Radieschen, Karotten und Zwiebeln aussäen. Außerdem ist der März die Zeit, überwinterte Kübelpflanzen auszuputzen und bei Bedarf umzutopfen. Und auch die Nistkästen sollten laut Grönninger wieder repariert und gesäubert werden. Wer neue Kästen anbringen will, sollte sich informieren, welche Vogelarten welche Standorte bevorzugen.