Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Statistiker zum Fachkräftemangel: "Kinder, die nicht geboren werden, fehlen dauerhaft"

Plus Fachkräfte fehlen, in Kitas und Schulen wird es eng. Das Problem kam aber nicht von gestern auf heute, erklärt Diplom-Statistiker Christian Rindsfüßer aus Neusäß.

Von Jana Tallevi

Herr Rindsfüßer, praktisch seit Jahrzehnten wird immer wieder vom demografischen Wandel gesprochen. Dennoch blieb das Thema lange Zeit eher theoretisch. Das ändert sich gerade. Gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel in praktisch allen Bereichen des öffentlichen Lebens geht es immer wieder um genau diese Entwicklung. Als Geschäftsführer des Instituts für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) kennen Sie die Zahlen. Können Sie helfen, das Schlagwort greifbarer zu machen?



Christian Rindsfüßer: Ja, sicher. Das geht aber nicht ohne einen Blick in die Vergangenheit. Viele erinnern sich vielleicht noch an den klassischen Bevölkerungsaufbau, der bis Anfang des 20. Jahrhunderts für Deutschland in der Altersverteilung einer Pyramide glich: unten bei den jungen Menschen breit, nach oben hin mit zunehmendem Alter immer schmaler. Ab dem Jahr 1914 kam es zum ersten großen, menschengemachten Eingriff in die demografische Entwicklung, das war der Erste Weltkrieg. Und so weit hergeholt das zunächst klingt – was wir jetzt erleben, sind immer noch die Auswirkungen dieses starken Einschnitts und seiner Folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen