Steinbacher mal drei: So entwickelt eines der größten Ingenieurbüros die Zukunft

Plus Ein kleines Ingenieurbüro hat Stefan Steinbacher zu einem der größten in der Region ausgebaut. Mit seinen Kindern plant er heute, wie die Menschen morgen leben werden.

Es sind die Menschen, die den Landkreis Augsburg prägen und es ist der Landkreis, der besondere Bewohner hervorbringt. In unserer Serie "Einblicke" wollen wir einige von ihnen vorstellen. Heute sind es Bettina, Frank und Stefan Steinbacher. In ihrem international tätigen Ingenieurunternehmen wird heute geplant, wie die Menschen morgen leben werden.