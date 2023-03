Darum will eine 18-Jährige aus Steindorf unbedingt Bäuerin sein

Plus Monika Huber ist Landwirtin aus Leidenschaft. Im Berufswettbewerb der deutschen Landjugend in Neusäß zeigt sie, wie junge Frauen die Landwirtschaft meistern.

Erde an den Händen, schlammige Schuhe und Stalldreck auf den Klamotten – Landwirtin Monika Huber stört sich nicht daran. Die 18-Jährige kümmert sich neben ihrer Ausbildung im Schulzentrum Neusäß gemeinsam mit ihrem Vater um rund 40 Hektar Land und 100 Bullen. Von früh bis spät gibt es auf dem Bauernhof etwas zu tun. Doch für die junge Frau ist Landwirtschaft mehr als ein Beruf. Es ist ihre Leidenschaft, und sie kann sich nichts Schöneres vorstellen.