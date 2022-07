Café Ertl feiert nach Umbau am Sonntag Neueröffnung in Steppach

Das Traditionscafé Ertl in Steppach wurde in den vergangenen Monaten total umgebaut und modernisiert. Am 31. Juli öffnet es wieder mit einigen Attraktionen.

Nach 25 Jahren war es für Max Ertl, der Konditorei und Café nun in dritter Generation führt, Zeit für eine Renovierung. So blieb in dem alten Geschäft kaum ein Stein auf dem anderen und der Konditormeister nahm sogar zeitweise den Presslufthammer selbst in die Hand, um das Projekt voranzubringen. Zur Wiedereröffnung am kommenden Sonntag erwartet die Kundinnen und Kunden ab 8 Uhr nicht nur ein neu gestaltetes Café mit einer separaten großen Eistheke, sondern es gibt ab mittags auch auf dem Platz am Dreieck gegenüber ein gegrilltes Spanferkel. Spenden dafür gehen an eine soziale Einrichtung in Steppach. Da kommt es gerade recht, dass am Dreieck nun von der Stadt neue Bänke, Liegen und Pflanztröge aufgestellt wurden, wo sich Gäste mit ihrem Ertl-Eis gerne niederlassen.

Platz im Café Ertl in Steppach für 6o Gäste

In den vergangenen Monaten wurde von der Ladentheke über die Kühltechnik und Elektronik bis hin zur Inneneinrichtung und den Sanitäranlagen auf rund 100 Quadratmetern alles erneuert. Die Terrasse wurde zu einem Wintergarten und das beliebte Eis erhält eine eigene Theke im Innenraum. Das neue Café im Stil eine französischen Kaffeehauses bietet künftig Platz für etwa 60 Gäste.

