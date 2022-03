Neusäß-Steppach

vor 19 Min.

Café und Konditorei Ertl in Steppach wird komplett modernisiert

Beim Umbau seines Cafés in Steppach packt Konditormeister Max Ertl auch selbst mit an.

Plus Vor sechs Jahren hat Max Ertl die Konditorei in Steppach übernommen, jetzt baut er sein Cafe um und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Was die Kunden erwartet.

Von Angela David

Vom Café Ertl in Steppach stehen derzeit nur noch die Grund- und Stützmauern. "Es bleibt kaum etwas erhalten, alles wird neu gemacht", sagt Max Ertl, der die Traditions-Konditorei 2016 von seinem Vater übernommen hat und mittlerweile 25 Menschen beschäftigt. Seither hat er dem Geschäft neuen Schwung verliehen und das Sortiment stetig erweitert: Sein selbst gemachtes Eis etwa lässt im Sommer die Kunden Schlange stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen