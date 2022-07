Neusäß-Steppach

vor 33 Min.

Die Arbeiterunterkunft in Steppach ist jetzt ein Fall für die Bauaufsicht

An der Arbeiterunterkunft in Steppach, die die Stadt nicht genehmigen will, haben zuletzt zwei Snackautomaten für Ärger gesorgt.

Plus Immer wieder gibt es Streit um eine Arbeiterunterkunft in Steppach. Jetzt liegt der Fall bei der Bauaufsicht im Landratsamt Augsburg.

Von Angela David

Mehrfach hatte sich der zuständige Ausschuss in Neusäß gegen die Genehmigung einer Arbeiterunterkunft im Stadtteil Steppach ausgesprochen. Nicht nur das - die Stadträtinnen und -räte bemängelten die Zustände in dem Haus, wo Schlafplätze für 28 Personen auf insgesamt 223 Quadratmetern beantragt waren, also rund acht Quadratmeter pro Person. Zusätzlich gibt es Sanitäranlagen und Aufenthaltsraum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen