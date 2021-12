Unbekannter zündet in Steppach einen Baum an

Zum Glück konnte ein brennender Baum in Steppach schnell gelöscht werden. Auch in Gersthofen sorgte ein kleiner Brand für Aufsehen.

Ein Unbekannter habe am Montag gegen 14.50 Uhr einen Baum angezündet, teilt die Polizei mit. Der Baum stand laut Polizeibericht in einem Grundstück an der Ulmer Straße. Weshalb er angezündet wurde, ist unklar. Doch der Brand konnte schnell abgelöscht werden. Dem Besitzer sei ein Schaden von rund 250 Euro entstanden, schätzt die Polizei.

Auch in Gersthofen kam es am Montag zu einem kleineren Brand. Laut Polizei bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 8.40 Uhr einen brennenden Mülleimer, der unweit eines Imbissstandes an der Dieselstraße stand. Der Mülleimer konnte schnell abgelöscht werden. Warum der Inhalt Feuer fing, konnte nicht geklärt werden. Der Schaden werde auf etwa 50 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.