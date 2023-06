Neusäß-Steppach

Gut bayerisch gegrillt: Brezenknödel mit Obazdafüllung und Pizza Bavaria

Anita Klarmann überlegt sich am liebsten selbst Rezepte, wie etwa die Pizza Bavarese oder die Brezenknödel mit Obazdafüllung.

Plus Anita Klarmann aus Steppach verrät ihr Rezept für bayerische Grillbeilagen. Das Beste daran: Sie hat immer im Blick, was jeder noch im Kühlschrank haben könnte.

Von Steffi Brand

Jetzt wird bayerisch gegrillt. Anita Klarmann aus Steppach hat dafür genau die richtige Idee. Wenn sie ihre Rezepte entwickelt, hat sie immer im Blick, was eh jeder im Haus hat und was im Kühlschrank regelmäßig verbraucht werden sollte. Gleich zwei Klassikern hat die Fachreferentin für Ernährung und Hauswirtschaft auf diese Weise neues Leben eingehaucht – und zwar auf dem Grill. So werden die Pizza Bavarese und die Brezenknödel mit Obazdafüllung aus dem Bierkrug gemacht.

Pizza Bavarese schmeckt auch mit Radieschen

Um sechs bayerische Pizzen herzustellen braucht Anita Klarmann ein Kilogramm Pizzamehl oder Weizenmehl (Type 550), 25 Gramm Salz, drei Gramm frische Hefe und 600 bis 650 Milliliter kaltes Wasser. Die Zutaten mischt sie einen Tag vor dem bayerischen Grillevent. Dazu gibt sie zerbröckelte Hefe ins Wasser und löst sie auf. Mehl und Salz hinzufügen und alles etwa zehn Minuten kneten. Dann den Teig zu einer Kugel formen, die zwölf bis 24 Stunden im Kühlschrank ruht.

