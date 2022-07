In Steppach gibt es nun auch einen Standort für zwei Carsharing-Autos

Lange waren die Stadtwerke Augsburg in Steppach auf der Suche nach einem Standort für Carsharing-Fahrzeuge. Nun gibt es zwei Stellplätze für die Kunden.

Im Neusässer Stadtteil Steppach hatten die Stadtwerke lange das Problem, dass es hier zwar etwa ein Dutzend Carsharing-Kunden und noch mehr Interessenten gibt, aber keine Stellplätze im Ort für die Fahrzeuge. Das ist nun gelöst, denn nun können zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Kirche St. Raphael (Zufahrt über die Konrad-Kopp-Straße) stehen. Die Plätze sind ausgeschildert.

Zwei Standorte in Neusäß

Das Interesse an Carsharing ist in Neusäß groß, sagte Jürgen Biedermann vor wenigen Monaten im Neusässer Planungs- und Umweltausschuss. Damals gab es 125 Kunden für vier Autos. Das Problem waren die Standorte - bisher zwei, am Volksfestplatz und am Rand des Lidl-Parkplatzes in der Lohwaldstraße. Die Parkplätze sollen an einem stark frequentierten, gut zugänglichen Platz sein. "Wir sprechen ständig potenzielle Vermieter an", sagte Biedermann, aber die brauchen meistens die Parkplätze selbst. (dav)

