Keine Genehmigung: Schwarzer Metallzaun in Steppach ärgert die Stadträte

Plus An der Kobelstraße in Steppach ist eine neue Wohnanlage entstanden. Der schwarze Sichtschutz aus Metall erhält keine Genehmigung - und die Neusässer Stadträte sind sauer.

Von Angela David

Diese Umzäunung fällt auf: Ein neues Dreifamilienhaus auf einem Eckgrundstück an der Kobelstraße/Anne-Frank-Straße/Höhenstraße in Steppach ist von einem schwarzen Sichtschutz aus Metall umgeben. An einer Stelle ist sogar ein Firmenlogo ausgestanzt. Wie Gerald Adolf, Leiter der Neusässer Bauverwaltung, in der Sitzung des Bauausschusses erläuterte, habe die Bauherrschaft und ihr Rechtsanwalt in mehreren Gesprächen um die Art der Einfriedung und die Genehmigung verhandelt, da sie von den Vorgaben im Bebauungsplan abweicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

