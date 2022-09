Konditor Max Ertl aus Steppach zeigt im Fernsehen seine Backkunst

Der 31-jährige Konditormeister Max Ertl aus Steppach tritt oft mittags im "ARD Buffet" auf. Wie er mit dem Druck eines Live-Auftritts umgeht.

Vor wenigen Tagen ging es im Fernsehen um den perfekten Teig für einen mit Obst gefüllten Knödel - diesmal mit Pfirsich, eine Alternative zum bekannten Zwetschgenknödel. In der täglichen Sendung "ARD Buffet", einer Ratgebersendung mit Kochvorführungen, Rezepten und Alltagstipps, führte Konditormeister Max Ertl live vor, wie die köstliche Mehlspeise gelingt. Seit über einem Jahr ist der 31-jährige Inhaber der Konditorei mit Café in Steppach mit seinen Backtipps bundesweit im Fernsehen zu sehen.

Und das kam so: Max Ertl erhielt eines Tages einen Anruf der Redaktion der ARD-Sendung und wurde gefragt, ob er sich vorstellen könne, live im Fernsehen aufzutreten und Rezepte zu zeigen. "Ich glaube, die haben einfach nach jungen Konditormeistern gegoogelt", meint der 31-Jährige, der gerade den Familienbetrieb in Steppach mit einem Komplettumbau modernisiert hat. Dazu gab es natürlich auch entsprechende Berichte in unserer Zeitung und online.

Konditor Max Ertl aus Steppach hat selbst gar keinen Fernseher

Zunächst musste der junge Familienvater Max Ertl darüber nachdenken, ob er wirklich ins Fernsehen möchte und die Zusatzbelastung auf sich nehmen will. Zumal er selbst seit 15 Jahren gar keinen Fernseher mehr hat, wie er erzählt. Doch da er darin eine gute Werbung für seine Betriebe sah - Ertl betreibt neben dem Café in Steppach auch noch die Chocolaterie "Ertls Bittersüß" in der Augsburger Altstadt - wollte er es zumindest mal ausprobieren.

So fuhr er nach Baden-Baden zum SWR ins Studio, wo er in einer Showküche im Gespräch mit einem Moderator oder einer Moderatorin den Zuschauern bundesweit süße Rezepte näherbringt - und zwar live. "Am Anfang war ich schon nervös, aber inzwischen kann ich zum Glück ausblenden, dass es live ist und ganz locker sein", erzählt der Konditormeister. Und weil es ihm Spaß machte und auch die Redaktion von ihm begeistert war, fährt er nun seit einem Jahr alle paar Wochen nach Baden-Baden und tritt im Fernsehen auf. Auch bekannte Köche wie Christian Henze oder Tarik Rose zeigen in der Sendung regelmäßig ihre Rezepte.

Der schwäbische Dialekt bei "ARD Buffet" ist sogar gewollt

Eine Panne ist Ertl vor laufender Kamera noch nicht passiert. "Ich bin schon so lange im Beruf, da sitzt jeder Handgriff, das ist eigentlich kein Problem", so Ertl. Vor der Sendung, die um 12.15 Uhr beginnt, gibt es zudem am Vormittag immer eine Generalprobe. Auch der schwäbische Dialekt, der bei Max Ertl natürlich zu hören ist, sei kein Problem. "Das ist sogar gewollt, man soll ganz normal und authentisch sein."

Lesen Sie dazu auch

Inzwischen sei es für ihn normal, alle paar Wochen am Vortag der Sendung rund 250 Kilometer nach Baden-Baden zu fahren, dort zu übernachten und am nächsten Tag die Sendung zu machen. "Baden-Baden ist ein schönes Städtchen und es macht großen Spaß", so der 31-Jährige. Der nächste Auftritt von Max Ertl ist am 7. Oktober.