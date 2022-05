Neusäß-Steppach

vor 57 Min.

Nach Antrag auf Abwahl: Vorsitzender des TSV Steppach bleibt im Amt

Plus Verdacht auf Veruntreuung im Verein, ein unfreundlicher Umgangston, Leistungsträger, die austreten: So lief die Mitgliederversammlung des TSV Steppach.

Von Jana Tallevi

Ob Turnen, Aikido, Jiu-Jitsu, Wandern oder Tischtennis: Was die Leiter und Leiterinnen aus sieben Abteilungen des TSV Steppach bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend zu berichten hatten, lief siebenmal auf denselben Punkt hinaus: Im Umgang mit den Mitgliedern und Ehrenamtlichen im Verein vergreife sich der neue Vorsitzende Siegfried Schmid regelmäßig im Ton. Mit großer Mehrheit sei deshalb im Vereinsrat, dem obersten Gremium des Vereins, seine Abwahl gefordert worden. Aber: Die Mehrheit der Mitglieder entschied anders. Siegfried Schmid bleibt im Amt. Was er wiederum aus seinen ersten Monaten im Amt zu berichten hatte, könnte ein Fall für die Justiz werden. Mit weit reichenden Folgen auch für den Verein.

