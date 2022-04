Spaziergänger sehen Rauch in Steppach und reagieren sofort

Beim Spaziergang durch die Konrad-Kopp-Straße in Steppach sehen Passanten, dass es auf einer Terrasse qualmt. Ihre schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres.

Wo Rauch zu sehen ist, gibt es in der Regel auch ein Feuer. Dies hatten sich auch aufmerksame Spaziergänger am Montag in Steppach gedacht und sofort reagiert.

Die Spaziergänger bemerkten laut Polizei gegen 18.50 Uhr in Konrad-Kopp-Straße an einem Anwesen im Bereich der Terrasse eine starke Rauchentwicklung. Sie reagierten sofort und verständigten die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen zogen die Passanten den qualmenden Holzhaufen auseinander und löschten die Glut. Daher entstand nur geringer Schaden am Holzstapel. Zudem wurde die Fassade oberflächlich verrußt. (thia)