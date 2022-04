Neusäß-Steppach

vor 23 Min.

Vereinsrat des TSV Steppach fordert Abwahl des neuen Vorsitzenden

Plus Der Streit beim TSV Steppach endet nicht. Nun soll der neue Vorsitzende schon wieder abgewählt werden. Ihm wird altmodische Vereinsführung vorgeworfen.

Von Jana Tallevi

Der TSV Steppach kommt nicht zur Ruhe: Erst im vergangenen November wurde der langjährige Vorstand um Tobias Wiesner von der Mitgliederversammlung abgewählt. Seitdem ist Siegfried Schmid erster Vorsitzender. Und nun gibt es den Antrag auf Abwahl von der Mehrheit des Vereinsrates, dem obersten Gremium des Vereins. Möglichkeit dafür soll auf der nächsten Mitgliederversammlung am 29. April in der Sporthalle des TSV sein. Was ist in den vergangenen Monaten passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

