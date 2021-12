Unbekannte beschädigen Lichterkette und Verkehrszeichen in Steppach

Ein Anwohner hört in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein lautes Wortgefecht zwischen zwei Männern. Am nächsten Tag stellt er einige Schäden fest.

Während eines Streits ist in Steppach die Lichterkette eines Anwohners beschädigt worden. Zudem riss der Täter ein Verkehrsschild am Eck des Grundstückes aus der Verankerung.

Der Anwohner hörte laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Am Katharinenberg wie zwei Männer sich offensichtlich stritten. Am Sonntagvormittag stellte er fest, dass seine Lichterkette nicht mehr funktionierte. Der oder die Täter hatten diese beschädigt. Der Schaden beträgt hier etwa 20. Zudem wurde an seiner Hecke das abgerissene Verkehrszeichen abgestellt. Der Schaden beträgt hier rund 200 Euro. (thia)