Unbekannter beschädigt Fenster an Kita in Steppach

Jetzt müssen die Fenster der Kita an der Ulmer Straße repariert werden. Der Sachschaden dürfte laut Polizei im vierstelligen Euro-Bereich liegen.

Zwei beschädigte Fensterscheiben haben Mitarbeiterinnen der Kita an der Ulmer Straße in Steppach am Montagmorgen entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter hier zwischen Freitagabend und Montagmorgen mit einem Pflasterstein gegen die Scheiben geschlagen haben muss, sodass sie sprangen. Der Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Euro-Bereich. (AZ)