Neusäß-Steppach

vor 1 Min.

Unbekannter fährt in Steppach ein Auto an und flüchtet

Eine Unfallflucht hat es am Samstag in Steppach gegeben.

Ein Mann parkt in Steppach sein Auto in der Straße Am Dreieck. Als er zurückkommt, ist die Fahrerseite seines Wagens beschädigt.

Eine Unfallflucht hat es am Samstag in Steppach gegeben. Dabei wurde ein Auto in der Straße Am Dreieck stark beschädigt. Der Halter hatte laut Polizei seinen Wagen um 12 Uhr dort geparkt. Als er gegen 19 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte er, dass ein Unbekannter gegen die Fahrerseite des Autos gestoßen war. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. (thia)

Themen folgen