Steppacher Schützen wählen neue Vorstand

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Steppacher Schützen brachte umfangreiche Änderungen in der Abteilungsvorstandschaft. Der bisherige erste Schützenmeister Christian Ottlik stellte sich nach 20 Jahren an der Spitze der Abteilung nicht mehr zur Wahl. Auf ihn folgt die bisherige zweite Schützenmeisterin Herta Schuld an der Spitze des Schützenmeisteramts. Ihr zur Seite wird Martin Schlosser als neuer zweiter Schützenmeister stehen, der sein bisheriges langjähriges Amt als Pressewart an Marion Friemelt weitergibt. Als neue Sportleiterin konnte Henriette von Petersdorff gewonnen werden. Das Amt der Schriftführerin wird weiterhin von Andrea Seibold besetzt. Auch Waffenwart Raimund Schuld und Kassier Angelika Baumann wurden wiedergewählt. Die Schützenjugend wird von erster Jugendleiterin Stefanie Baumann und zweiter Jugendleiterin Carola Ottlik betreut.

Erfolge und Mitgliederentwicklung

Sportliche Erfolge konnten von den Rundenwettkämpfen, Gau- und Bezirksmeisterschaften sowie vom Schmuttertalschießen und der Neusässer Stadtmeisterschaft berichtet werden. Die Abteilung zeigt eine erfreuliche Mitgliederentwicklung sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den Jungschützen. Das neue Angebot des Lichtgewehrschießens ermöglicht mittlerweile auch Jugendlichen ab 6 Jahren die sichere Teilnahme am Schießsport, bis sie ab 12 Jahren mit regulären Luftdruckwaffen schießen dürfen.

Zahlreiche Ehrungen

Inge Linse wurde für ihr jahrelanges Engagement im Verein geehrt. Der Bayerische Sportschützenbund (BSSB) ehrte Raimund Schuld für 25 Jahre, Dieter Egger für 50 Jahre und Ingo Wolfert ebenfalls für 50 Jahre Mitgliedschaft. Christian Ottlik erhielt als ehemaliger erster Schützenmeister als besondere Auszeichnung die Verdienstnadel des Bezirks Schwaben in Gold. Ebenso wurde Schriftführerin Andrea Seibold die Verdienstnadel in Silber verliehen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!