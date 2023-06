Stereoton will Jugendliche in Neusäß erreichen

Mithilfe der Job-Info-Börse und eines Cafés will das Stereoton auch die jüngere Generation ansprechen. Aber wie attraktiv sind die Angebote für Jugendliche wirklich?

Die Leitung des Stereotons in Neusäß, Markus Bzduch war jetzt im zuständigen Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats Neusäß zu Gast und lieferte einen Tätigkeitsbericht über bisherigen Projekte ab. Wichtig ist den Stadträten vor allem, das möglichst viele Jugendliche erreicht werden.

Ein Projekt, mit dem das klappt, ist die Job-Info-Börse, die es nun schon seit gut 20 Jahren gibt. In diesem Jahr waren gut 40, vor allem Neusäßer, Firmen dabei. Sie helfen Jugendlichen bei ihrer Berufsorientierung. Die Job-Info-Börse ist dabei auf die Mitarbeit der Schulen aus Neusäß und Umgebung angewiesen und setzt gleichzeitig auf regionale Zusammenarbeit. So soll in Zukunft auch die Mittelschule Stadtbergen Teil des Projektes werden, hofft Bzduch.

Auch die Firmen schätzen die Job-Info-Börse

In diesem Jahr wurden circa 400 Besucher und Besucherinnen gezählt, von 41 Firmen nahmen 31 Firmen mithilfe Fragebögen Stellung zu der Job-Info-Börse. Das Ergebnis sind im Durchschnitt zufriedene Firmen, sowohl mit der Organisation als auch mit den Besuchern und Besucherinnen. Es gebe ein paar Verbesserungsvorschläge aus Firmensicht, jedoch sei vorerst das Ziel, Erstkontakt zu ermöglichen, soweit geglückt, berichtet Bzduch. Und es gibt auch vorweisbare Erfolge: Vier unterschriebene Ausbildungsverträge wurden von den Firmen zurückgemeldet.

Ein weiteres Projekt des Stereotons ist das Café im Jugendkulturhaus. Dieses Café soll den Jugendlichen einen Ort der Kommunikation bieten. Das Café will mit Angeboten wie Fifa-23-Turnieren oder Fußball-WM-Übertragung und sogar neuerdings mit dem Bezahlsender Sky das Interesse der Jugendlichen wecken. Doch sind das Angebote, die wirklich sein müssen? Der Leiter des Jugendkulturhauses erklärt das so: „Wenn wir nicht anbieten, was sie wollen, kommen sie nicht und wenn sie kommen, wollen sie das machen, was sie immer tun“.

Versuch: Schon Zwölfjährige können ins Café kommen

Das ursprüngliche Konzept legt die Altersbegrenzung von 14 bis 27 Jahren fest, aktuell läuft jedoch der Versuch, das Mindestalter auf zwölf Jahre zu senken. Durch das größere Interesse dieser Altersstufe wurde eine durchschnittliche Besucheranzahl von 15 bis 20 Kindern und Jugendlichen pro Tag angegeben – weit mehr als zuvor. Generell, so sagt Bzduch, seien ihm alle Jugendlichen willkommen. Etwa 90 Prozent der Besucher hätten einen Migrationshintergrund.

Dennoch gab es im Ausschuss teilweise Unverständnis, als der Leiter des Hauses über Vermietungen des Veranstaltungssaals berichtet. Stadtrat Stefan Sommer hatte selbst einmal versucht, den Raum zu mieten. „Ich bekam die Auskunft, der werde nicht vermietet.“ Dennoch wird der Saal ab und zu vergeben, mal mit, mal ohne Miete, wie Bzduch berichtete. Dafür hätte der Ausschuss gerne allgemein geltende Kriterien.

Warum es schwierig ist, den Veranstaltungsraum zu mieten

Doch die will Markus Bzduch aus mehreren Gründen nicht. „Wir müssen uns die Leute genau anschauen“, sagte er mit Blick auf mögliches Fehlverhalten, das auch schon vorgekommen sei. Und mit Blick auf die Kapazitäten des Personals, das zumeist bei einer vermieteten Veranstaltung dennoch im Haus sei.

Das Personal ist auch für Amtsleiter Martin Barth ein wichtiges Thema. Er befürchtet, dass es immer schwieriger werde, pädagogische Fachleute zu finden. Gründe dafür seien die ungünstigen Arbeitszeiten im Jugendkulturhaus, nämlich meistens nachmittags und abends, sowie die Bezahlung. „Freie Träger können mehr zahlen“, so Barth.

Beratungen "zwischen Tür und Angel" finden täglich statt

Das Personal ist auch ein Grund, warum wohl ein weiterer Wunsch des Ausschusses nicht umgesetzt werden kann. Dort war die Frage nach einer aufsuchenden Sozialarbeit aufgekommen. Die sei im Moment nicht drin, so Markus Bzduch. „Das ginge, wenn die Stadt einen Streetworker einstellt.“ Was stattfindet, sind hingegen Beratungsgespräche „zwischen Tür und Angel“. Markus Bzduch berichtet: „So wie die beiden 15-jährigen Mädchen, die ich vorhin beim Rauchen gesehen habe. Die wollten keine Beratung, haben aber dennoch eine bekommen.“