Steuereinnahmen sprudeln in Neusäß, doch Strompreise schocken

Plus Die ersten Zahlen für den Haushalt 2023 der Stadt Neusäß sind präsentiert worden. Die Energiepreise sind auch wegen des Titania-Bades ein zentrales Thema.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, kann die Stadt Neusäß im nächsten Jahr sogar mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Doch der Blick auf die Finanzlage wird durch mehrere Faktoren getrübt: Bei den Stromkosten für die städtischen Einrichtungen droht eine Verdreifachung, die Personalkosten steigen und mehrere große Investitionen, vor allem in Westheim, stehen ins Haus.