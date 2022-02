Störungen in Neusäß sind jetzt laut Vodafone behoben

Auch die letzten Haushalte im Neusässer Schmutterpark haben nun wieder Telefon und Internet. Wie Vodafone mitteilt, seien die Störungen nun behoben.

Schon Anfang des Monats gab es in der Franzensbader Straße in Neusäß immer wieder Störungen. Ursache war ein sogenannter Rückwegstörer. Zwar arbeitete das Unternehmen an dem Problem, aber bis Mittwoch waren immer noch 53 Haushalte von den Störungen betroffen. Am Donnerstag konnte Vodafone dann Entwarnung geben: "Alle Anschlüsse in diesem betroffenen Netzabschnitt funktionieren jetzt einwandfrei, alle angeschlossenen Modems sind online."

Vodafone-Störung in Neusäß: Geräte wurden neu eingestellt

Am Mittwoch konnten die Service-Techniker die Anschlüsse und Hausverkabelung in der Franzensbader Str. 1 noch einmal überprüfen und angeschlossene Geräte neu einstellen. Der Rückwegstörer sei seitdem nicht wieder aufgetreten, so das Unternehmen, das sich für die Störung entschuldigt. (dav)

