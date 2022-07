Neusäß

18:00 Uhr

Storch gerettet: Weshalb es aktuell häufiger zu Bruchlandungen kommt

Plus Ein Storch konnte aus der Schmutter bei Neusäß vor dem Ertrinken gerettet werden. Ein Experte erklärt, weshalb es derzeit häufiger zu Unfällen mit Jungtieren kommt.

Von Philipp Kinne

Dieser Storch hatte wohl tierisches Glück im Unglück: Ein Jungtier konnte in der Schmutter zwischen Westheim und Ottmarshausen vor dem Ertrinken gerettet werden. Spaziergänger entdeckten den sichtbar schwachen und hilflosen Vogel am Samstagnachmittag im Wasser. Der Storch hatte sich offenbar in Schlingpflanzen verfangen und war nicht in der Lage sich zu befreien. Zum Glück konnte die Neusässer Feuerwehr das Tier befreien.

