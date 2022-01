Neusäß

Straßennamen in Neusäß: Warum Vater Klein nichts mit Turnen zu tun hat

Plus Woher kommen die Straßennamen in Neusäß? Im vierten Teil der Serie gehen wir der Herkunft der Vater-Klein-Straße auf den Grund.

Von Helmut Weinl

Bei "Vater-Klein" denkt man an den rauschebärtigen Turnvater Jahn als Namenspaten dieser Straße. Doch der wahre Mensch dahinter stellt eine weitaus engere Beziehung zu Neusäß her. Der Namensgeber dieser Straße, Johann Wilhelm Klein (1765 – 1848), wurde in dem kleinen Ort Alerheim bei Nördlingen geboren. Nach seinem Studium in Stuttgart und einer ersten Tätigkeit als Sekretär im fürstlichen Oberamt seines Geburtsorts, verschlug es ihn 1799 in den Notzeiten der napoleonischen Kriegszüge nach Wien, wo er bis zu seinem Tod lebte und wirkte.

