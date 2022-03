Neusäß

vor 18 Min.

Swing, Blues und ein bisschen Summertime in der Stadthalle Neusäß

Den Blues im Blut hat ganz offensichtlich der Sänger James Belcher, der in der Stadthalle Neusäß glaubhaft sang: "Every Day I have the Blues".

Plus Diese Bandmitglieder lieben ihre Musik: Die All Swing Jazz Band zeigte in der Stadthalle Neusäß, wie schön Livekonzerte immer noch sind.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Endlich wieder ein Konzert live erleben - kaum konnte es das Publikum erwarten, bis die Musiker der All Swing Big Band endlich auf die Bühne der Stadthalle Neusäß kamen. Die Musiker enttäuschten schließlich auch nicht und begannen schwungvoll mit "Up to Date" von Thomas Reich den Abend. Gründer und Orchesterleiter Harald Bschorr formte vor 33 Jahren aus engagierten und talentierten Musikern dieses Ensemble. Launig führte er durch das Programm.

