Autofahrer streift in Täfertingen einen 70-jährigen Radler

Der 34-jährige Autofahrer stand laut Polizei gegen 15.40 Uhr an der Einmündung Täfertinger Straße auf der Nord-Süd-Spange. Vor ihm stand ein weiterer Wagen. Verkehrsbedingt mussten beide warten, bis sie einbiegen konnten. Zwischen den Autos radelte dann ein 70-Jähriger Radfahrer durch, da er die Täfertinger Straße queren wollte. In dem Moment fuhr der 34-jährige an und touchierte den Radler leicht, wodurch dieser stürzte. Da der 70-jährige leichte Schmerzen an der Hüfte verspürte, wurde er mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik zur Untersuchung eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (thia)