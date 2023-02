Autofahrerin missachtet Vorfahrt bei Neusäß und verursacht Unfall

Weil eine 28-Jährige die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtet, kommt es am Sonntagabend bei Neusäß zu einem Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend bei Neusäß gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog gegen 19.30 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin, aus Täfertingen kommend, nach links in die Nord-Süd-Spange in Richtung Autobahn ab. Sie übersah dabei den Wagen einer 20-jährigen, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Neusäß unterwegs war. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die 28-Jährige leicht an der Hand. Der Gesamtschaden liege bei rund 7000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)