Mord in Täfertinger Arbeiterunterkunft: Urteil ist rechtskräftig

Plus Die Staatsanwaltschaft akzeptiert die Verurteilung zu 13 Jahren Freiheitsstrafe statt zu einer lebenslänglichen Haft. Was das für den Arbeiter bedeutet.

Der Eindruck der Verteidigung täuschte nicht: Das Urteil gegen einen mittlerweile 36-jährigen Arbeiter, der im Februar 2019 in Täfertingen einen polnischen Arbeitskollegen getötet hatte, ist rechtskräftig geworden.