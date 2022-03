Neusäß-Täfertingen

12:00 Uhr

Ran an den Corona-Speck: Die Pfunde purzeln in Täfertingen laufend

Plus Neben der Disziplin beim Abnehmen darf auch der Spaß nicht fehlen. In der Gruppe steigt sofort die Motivation. Das zeigt Fitness-Influencerin Renate Dumreicher.

Von Oliver Reiser

Es klingt paradox, wenn sich die Teilnehmerinnen unserer Abnehmaktion "Ran an den Corona-Speck" bei ihrem ersten Treffen über Kuchenrezepte unterhalten. Eine Käsekuchen ist für das momentan laufende Vorhaben derzeit eher kontraproduktiv. Es zeugt aber auch davon, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß an der Sache haben. Vor allem, wenn sich Erfolge einstellen. Insgesamt hat die vierköpfige Gruppe bereits 12,3 Kilogramm abgenommen. Gut zu wissen, dass die Kreissparkasse Schwaben-Bodensee für jedes Pfund zehn Euro für die Kartei der Not spendiert. "Da macht das Abnehmen doppelt Sinn", konstatierte Stefan Vogg, der zusammen mit seiner Frau Andrea sozusagen als "Hahn im Korb" an der Aktion teilnimmt.

