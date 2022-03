Thaddäus Eger ist tot: Trauer um den "Baumschneide-Papst" aus Täfertingen

Thaddäus Eger prägte jahrzehntelang das gärtnerische Leben in Neusäß. Beim Baumschnitt kannte er sich aus wie kaum ein anderer. Er wurde fast 90 Jahre alt.

Drei Wochen vor seinem 90. Geburtstag ist in Täfertingen Thaddäus Eger überraschend gestorben, der nicht nur jahrzehntelang das Leben in den beiden Gartenbauvereinen Täfertingen und Westheim mitgeprägt hat. Der Gartler war weit über die Grenzen des Landkreises hinaus als Baumpflege-Spezialist bekannt. Für sein gärtnerisches Lebenswerk wurde er vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege mit der "Goldenen Rose", der höchsten Auszeichnung, geehrt.

In Augsburg geboren, lebte der gelernte Schreiner seit 1958 am Hammelberg in Täfertingen, Sein Obstgarten wurde sein Hobby - das Hobby schließlich zur Leidenschaft. Auf der Obst- und Gartenbauschule Schlachters bei Lindau lernte Eger die hohe Kunst des Obstbaumschnitts. Als Kursleiter war sein Wissen landauf, landab in der Region sehr gefragt. Eger, der auch respektvoll "Baumschneide-Papst" genannt wurde, lernte Tausenden von Gartlern in Theorie und Praxis, wie man die Schere richtig ansetzt. Das Bayerische Fernsehen drehte über den Pomologen einen eigenen Beitrag.

Thaddäus Eger hat sich immer aktiv am Dorfleben in Täfertingen beteiligt

Eger war jeweils zweiter Vorsitzender sowie Ehrenmitglied in den Gartenbauvereinen Täfertingen und Westheim und auch im Kreisverband Augsburg-Land ehrenamtlich aktiv. Eger hatte sich sein Leben lang aktiv am Dorfleben beteiligt und zahlreiche Projekte geleitet. Er gestaltete und bepflanzte auch die Grünanlagen um die Grundschule und den Kindergarten. Stets gehörte sein Herz den Täfertinger Kindern. Er spendete jedes Jahr Zweige aus seinem Garten für das Adventskranzbinden der Grundschule, engagierte sich bei den Treffen der früheren Schulgarten-Gruppe. Wann immer es ihm möglich war, verbrachte Thaddäus Eger bis zuletzt Zeit in seinem 2500 Quadratmeter großen Garten beim Thaler-Gelände. Mit Begeisterung ging er sein letztes großes Projekt an: Er stellte seinen Garten der Kindergruppe des Gartenbauvereins zur Verfügung. Den Beginn der Arbeiten jetzt im Frühjahr erlebte er leider nicht mehr.

Thaddäus Eger wird am Freitag, 11. März, auf dem Täfertinger Friedhof beerdigt. Der Trauergottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. (AZ)

