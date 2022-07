Unfallflüchtiger hinterlässt in Täfertingen Schaden von 6000 Euro

Ein geparkter BMW wird in der Schönblickstraße in Täfertingen von einem Unbekannten stark beschädigt. Der Verursacher sucht daraufhin das Weite.

Eine Unfallflucht hat es in der Schönblickstraße in Täfertingen gegeben. Dabei entstand an einem geparkten BMW ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Passiert ist der Unfall laut Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, etwa 17 Uhr, und Donnerstag gegen 18 Uhr. Der Unbekannte war gegen die Fahrerseite des BMW geprallt und hatte anschließend das Weite gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)