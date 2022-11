Neusäß

12:00 Uhr

Tänzerinnen und Prinzessin der Narrneusia trainieren noch ohne Prinzen

Plus Faschingsbegeisterte wissen: Am Freitag, 11.11. beginnt die fünfte Jahreszeit. Die Narrneusia ist bereit für den Saisonauftakt. Nur ein wichtiger Mann fehlt noch.

Von Melanie Langenwalter

Alle 19 Tänzerinnen stellen sich auf ihre Position, es muss passen, damit kein Chaos entsteht. Daher kontrolliert Verena Berglmeir nochmal die Aufstellung und zählt dann laut, „fünf, sechs, sieben, acht“ und die Musik beginnt. Die jungen Frauen beginnen synchron und perfekt auf den Takt, mit den ersten Schritten. Für die Narrneusia Showtanzgruppe aus Neusäß ist es etwas ganz Besonderes, denn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es für sie wieder los. Am Freitag, dem 11.11. starten sie mit der Saisoneröffnung in die neue Faschingszeit. Die beiden Trainerinnen Verena Berglmeir und Lena Oswald sind mit ihrer Gruppe in den letzten Zügen der Vorbereitung, jedoch gibt es da auch noch das eine oder andere Problem zu lösen.

