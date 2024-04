Täter beschädigen Fenster bei versuchtem Einbruch in Reihenhaus

In Neuäß hören die Bewohner ein seltsames Geräusch, dann ist das Fenster kaputt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am vergangenen Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in der Keimstraße in Neusäß. Gegen 21 Uhr, so berichtet die Polizei, hörten die Bewohner laute Geräusche. Als sie sich auf die Suche nach der Ursache des Geräuschs machten, stellten sie ein beschädigtes Fenster fest. Offenbar hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Haus einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahl und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (AZ)

