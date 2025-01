Tafel Neusäß erhält neue Theke

Die Tafel Neusäß, die in den Räumen der Philippuskirche in Westheim beheimatet ist, freut sich über eine neue, professionelle Theken- und Arbeitstischausstattung im Wert von 17.700 Euro. Die großzügige Spende wurde von der in 2024 gegründeten Gemeinwohl-Förderstiftung Rieder ermöglicht. Die Stiftung hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, in der Gemeinschaft von Neusäß Wurzeln zu schlagen, benachteiligten Bürgern direkt zu helfen und ein gerechteres sowie inklusiveres Miteinander zu fördern. Mitte Januar fand die Übergabe der neuen Möbel statt.

