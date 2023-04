Neusäß

vor 46 Min.

Taschendieb bestiehlt in Neusäß eine 77-Jährige im Supermarkt

Ein Taschendieb hat am Dienstag in einem Supermarkt an der Daimlerstraße in Neusäß zugeschlagen.

Eine 77-Jährige will am Dienstag in einem Supermarkt an der Daimlerstraße in Neusäß einkaufen. Plötzlich ist der Geldbeutel aus der Handtasche verschwunden.

Ein Taschendieb hat am Dienstag in einem Supermarkt an der Daimlerstraße in Neusäß zugeschlagen. Sein Opfer war eine 77-jährige Frau, die dort einkaufen wollte. Die Seniorin hielt sich laut Polizei zwischen 16 und 16.30 Uhr in dem Verbrauchermarkt auf. Der Dieb nutzte offensichtlich einen günstigen Zeitpunkt, griff unbemerkt in die Handtasche der 77-Jährigen und stahl die Geldbörse. Der Seniorin entstand ein Schaden in Höhe von rund 350 Euro. (thia)

