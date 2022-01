Auf dem Weg zum Parkplatz: Taschendieb klaut Geldbeutel in Neusäß

Auf dem Weg von der Kasse zur ihrem Auto in Neusäß wird einer 45-Jährigen ihr Geldbeutel gestohlen. Nun ermittelt die Polizei.

Einer 45-Jährigen ist beim Einkaufen in Neusäß ihr Geldbeutel gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Demnach war die Frau am Donnerstag in einem Geschäft in der Neuässer Daimlerstraße.

Auf dem Weg von der Kasse zum Auto soll der Taschendieb zugeschlagen haben. Er klaute die Geldbörse aus der linken Jackentasche der Frau, so die Polizei. Der Diebstahlschaden liegt bei 45 Euro. (kinp)