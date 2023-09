Neusäß

Taschendieb stiehlt in Neusäß den Geldbeutel aus einer Handtasche

Ein Unbekannter stiehlt in einem Verbrauchermarkt in Neusäß den Geldbeutel einer 83-Jährigen. Sie bemerkt den Diebstahl erst an der Kasse.

