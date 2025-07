Tausende sangen beim internationalen Chorfest in München für den Frieden

„Come, come and sing!“ – „Kommt, kommt und singt!“. Diese Worte kennt der gesamte Münchner Marienplatz vermutlich inzwischen in und auswendig. Über fünf Tage hinweg erweckten Tausende Jugendliche und junge Erwachsene aus 18 verschiedenen Nationen die Münchner Innenstadt zum Leben. Dabei schafften sie unvergessliche Begegnungen und kulturellen Austausch. Anlass dafür war das 45. Festival von Pueri Cantores, einer weltweit tätigen Vereinigung von katholischen Chören, die sich für den Frieden engagieren. Auch der Jugendchor Raphaelos der Pfarrei St. Raphael mischte sich darunter. 24 Jugendliche aus Steppach sangen unter anderem in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen und einer Kindertagesstätte für Menschen mit Behinderung und bereiteten damit eine große Freude.

Internationale Begegnungen und neue Freundschaften

Auch für reichlich Unterhaltung war gesorgt: In einem beeindruckenden Galakonzert hörten die Raphaelos Chören aus den verschiedensten Ländern gespannt zu. Beim offenen Singen am Marienplatz verteilte sich die gute Stimmung nicht nur unter der angereisten Jugend, sondern auch unter Touristen, die dort am Abend mitsingen durften. Der Höhepunkt der Woche war das „Fest der Kulturen“, das Platz für internationale Begegnungen und neue Freundschaften schaffte. Der Auftritt des Quartetts „German Gents“ machte den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ereignisreiche Woche macht Mut

Auch bei einem kongolesischen Tanz-, Sing- und Trommelworkshop war kulturelle Interaktion geboten. Die mitreißende Anleitung vier begeisterter Kongolesen entfachte großen Enthusiasmus zwischen den Teilnehmenden. Am „Regionaltag“ durften alle Chöre nahegelegene Städte besuchen. Einige waren auch nach Augsburg gekommen. Die Steppacher Raphaelos erkundeten im Gegenzug die „Bavaria Filmstadt“. Den Abschlussgottesdienst auf dem Marienplatz mit Kardinal Marx rundete die ereignisreiche Woche ab und machte Mut, in einer Welt mit verhärteten Fronten für den Frieden einzustehen.

