Theater in Neusäß: Sterben muss jeder. Doch wie gelingt das Jedermann?

Plus Die Schauspielgruppe Neusäß hat sich in diesem Jahr einer Variation des bekannten Themas angenommen. Es geht um Verantwortung und das, was am Ende bleibt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Jedes Jahr sehen die Fans der Schauspielgruppe Neusäß den Theaterterminen im Frühjahr mit Spannung entgegen, schließlich wird immer etwas Besonderes geboten. Auch in der kommenden Spielzeit werden sie hinsichtlich der Wahl des Stückes keinesfalls enttäuscht, denn die Truppe startet diesmal mit vollem Engagement mit dem Stück von Ferdinand Schmalz „Jedermann (stirbt)“, durch. Seit vielen Monaten stehen bereits die dramaturgische Vorbereitung, die regelmäßigen Proben, zeitaufwendige Arbeiten für das Bühnenbild, die Beschaffung der Kostüme, Absprache mit der Maskenbildnerin sowie Beleuchtungsproben bei den Künstlern auf dem Plan. Dies alles verspricht unter der bewährten Regie von Helga Schuster erneut interessante Theaterabende.

Diesmal hat sich die Schauspielgruppe für das Stück „Jedermann (stirbt)" entschieden, in dem der Autor eine moderne Interpretation von Hugo von Hoffmannsthals Jedermann-Thema geschaffen hat. Diesmal aber ist Jedermann kein prächtiger Schwelger, sondern ein knallharter Banker. Unglaublich reich ist er in der Adaption der uralten Geschichte, in der es um Leben und Sterben geht und um das, was am Ende vielleicht bleibt. "Wir erleben ihn auf einem Fest, das er in seinem vermeintlich sicheren Garten für die teuflisch gute Gesellschaft gibt. Draußen herrscht Chaos, es gibt Krieg und Tote. Das ist gut für das Geschäft und damit in Ordnung. Drinnen hat er alles unter Kontrolle. Mit säumigen Schuldnern, einer lästigen Ehefrau und sonstigen Kleinigkeiten wird er auf seine Weise fertig."

