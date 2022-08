Vandalismus an geparkten Autos in Neusäß und Thierhaupten

In Neusäß und Thierhaupten werden Autos mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Zu gleich zwei Fällen von mutwilliger Sachbeschädigung kam es am Wochenende. Zwei Autos wurden zerkratzt, die Polizei bittet um hilfreiche Hinweise.

Zum ersten Vandalismus-Fall kam es der Polizei zufolge in Neusäß zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Ein in der Deuterstraße geparkter VW Tiguan wurde mutwillig zerkratzt. Das fiel dem Besitzer am Sonntagmittag auf, als er zu seinem Wagen kam und Schäden am Radkasten und einer Türe fand. Der Sachschaden liegt laut Beamten bei etwa 1000 Euro.

Die Polizei schließt versehentliche Ursachen aus

Der zweite Fall von Sachbeschädigung fand in Thierhaupten statt. Die Besitzerin eines blauen Audi A3 parkte ihren Wagen am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Thierhaupter Festplatz. Als sie am Montagmorgen gegen 3 Uhr zu ihrem Auto kam, bemerkte auch sie mehrere Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei schließt dabei umliegende Wagen als mögliche Verursacher der Kratzer aus und geht auch in diesem Fall von einer mutwilligen Zerstörung aus. Der Sachschaden beträgt in etwa 3000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat bittet die Polizei, sich bei der Gersthofer Dienststelle unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (mom)