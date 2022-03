Traum vom Leben in einem Minihaus wird in Hainhofen Wirklichkeit

Plus Vielen Menschen wird das Haus irgendwann zu groß. Das Ehepaar Böhler aus Hainhofen ist daher ein innovatives Bauprojekt mit einem Schlipsheimer Architekten eingegangen.

Wenn die Kinder ausziehen, ist das Haus oft zu groß für zwei Leute und fürs Älterwerden. Das Ehepaar Böhler aus Hainhofen reagiert darauf und will sich verkleinern. Die Familie ist dafür ein innovatives und ungewöhnliches Projekt mit dem Schlipsheimer Architekten Manfred Lux eingegangen: Es soll ein Minihaus aus Holz auf der Fläche gebaut werden, wo aktuell noch Gemüse wächst. Davon sollen alle Generationen profitieren.