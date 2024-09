Treppe am Bahnsteig in Neusäß wird wohl bald wieder geöffnet

Seit rund acht Wochen gesperrt ist der Treppenauf- und abgang zum Gleis in Fahrtrichtung Augsburg am Neusässer Bahnhof. Wie berichtet, hatte die Deutsche Bahn die Treppe gesperrt, nachdem eine Vereinbarung mit der Stadt Neusäß zur Zuständigkeit an der Treppe, etwa bei Schneefall, noch ausstand. Die Vereinbarung ist inzwischen unterzeichnet, die Stadt rechnet mit einer Öffnung der Treppe in den kommenden Tagen. Die Treppe war ursprünglich von der Bahn aus einem Missverständnis heraus an dieser Stelle gebaut worden. Vor allem für Schülerinnen und Schüler, die aus Richtung Westen zum Schulzentrum wollen, ist sie aber eine praktische Abkürzung. Die Stadt Neusäß hat inzwischen den Fußweg an der Landrat-Dr.-Frey-Straße, an der die Treppe endet, an den Auf- und Abgang ausgerichtet. Das dort jedoch schon lange niemand mehr gelaufen ist, zeigt die Vegetation, die inzwischen schon über die Stufen rankt. (jah)

