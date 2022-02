Neusäß plant trotz Corona ein kleines Stadtfest

Plus Auch im Sommer sind Veranstaltungen mit mehreren Tausend Besuchern schwierig. Die Stadt Neusäß hat sich daher Alternativen zum großen Stadtfest überlegt.

Das Stadtfest ist für die Neusässer normalerweise das Ereignis im Sommer. Bei der großen Party vor der Haustür treffen sich Bekannte zum Ratschen und Bummeln und es treten bekannte Bands auf den Bühnen auf. In diesem Jahr wäre das Stadtfest im Zwei-Jahres-Rhythmus wieder im Kalender gestanden. Doch das Fest, wie es alle kennen, wird wegen der Corona-Pandemie so nicht stattfinden. Die Stadt hat allerdings Pläne für eine kleine Version der Veranstaltung.